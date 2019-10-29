TSG Portfolio
網頁設計作品
精選各行各業代表性網站作品
Information Security
資訊安全
承諾通過資安檢測排除高中風險
精選作品
獨家的網站需求規劃
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Chroma 致茂電子
網站擁有 9 個語系的龐大資訊量，須讓管理者在同個畫面一次性管理、減少人力管理成本
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李長榮集團與各事業體整合
集團整合旗下各事業體的前台與後台，內部、外部資源、公開投資訊息整合之Ｅ化系統平台
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千日綠能｜太陽能線上投資平台
投資線上化，網站串接電廠資料，提供投資客即時查看投資電廠之狀況，還可於會員專區查看交易紀錄
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CLA 丞宇時尚
數位轉型導流商物購買/租賃模式、3重會員身分規劃 、設計師作品平台、產品與 API 虛擬試衣間串接
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澄清綜合醫院
網站串接HIS系統，讓患者可以線上掛號、查詢看診人數、病床是否滿位、醫師是否有停代診…等
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響藝｜專屬藝術線上平台
雲端學習系統，學生報名、老師開課、網站招募；學生付網站學費、網站與老師分潤，創造三贏的結果
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羅東博愛醫院
讓所有民眾在醫院網站直接獲得友善資訊，並將線下流程線上化，減少院內人口密集、提升整體效率
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科傳服務 SG Service
取代傳統客製化服務及產品的報價流程，報價單與訂單自動產生、儲值/回饋並使用點數結帳、不同會員身分提供不同服務
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合一生技股份有限公司
設計思考的不僅是色彩與版面上的規劃，更將目標受眾年紀也一併考量，在資訊展示上以清楚易懂為主。
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Chroma 致茂電子
網站擁有 9 個語系的龐大資訊量，須讓管理者在同個畫面一次性管理、減少人力管理成本
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李長榮集團與各事業體整合
集團整合旗下各事業體的前台與後台，內部、外部資源、公開投資訊息整合之Ｅ化系統平台
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攝陽企業股份有限公司
遵從企業設計規範，經過日本二階段審核，採用專用獨立主機、WAF防火牆與弱點掃描、模擬攻擊
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鑽石生技投資股份有限公司
投資組合、新聞消息報導、投資人專區及人力招募的資訊，亦可透過網站的表單與企業聯繫
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三商電腦股份有限公司
以藍色為主色調，幾何狀設計編排以傳遞三商電腦多元面，與先驅的科技意象
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太平洋電線電纜
網站為多語系，並且由我們代管海外主機，設計風格以紅色做大量的布局，使畫面更緊扣企業識別
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三菱電梯
日本三菱台灣官網，應用色彩以三菱Logo的紅色為主要應用，並自行調整要顯示的字體大小
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dentsu X 貝立德
網站使用 黑、紅、白 三個顏色作為主色，並以大版面的Banner作為主要視窗畫面，打造豐富的視覺饗宴
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MIURA 台灣三浦工業
網站符合企業CIS，在某些地方則加入水波效果，提升企業「熱•水•環境」的意象與感受。
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和風美咖／咖啡獵人
購物車功能、會員帳號管理、免運費設定以及API串接金流、物流、發票與簡訊等功能
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樂天市場活動頁系統
為解決過去線上活動外包製作問題，以自動生成活動頁面系統，讓網站回到自家管理編輯與上架。
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萬代線上扭蛋商務平台
萬代線上扭蛋商務平台，將原本只能線下體驗的活動搬到線上，屬於B2C類型，除此之外亦提供會員管理、線上扭蛋、庫存設定、預購/現貨...
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FUJITEC 富士達電梯
日本總公司富士達成立於1948年，在台深耕40餘年，專業的電梯，電扶梯，自動步道的空間移動專家
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普樂士日系品牌文具
設計風格以企業識別色藍色為主，將畫面大量留空，使整體畫面乾淨、簡潔，使文具與企業的特色相呼應
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三菱電梯
日本三菱台灣官網，應用色彩以三菱Logo的紅色為主要應用，並自行調整要顯示的字體大小
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Chroma 致茂電子
網站擁有 9 個語系的龐大資訊量，須讓管理者在同個畫面一次性管理、減少人力管理成本
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MIURA 台灣三浦工業
網站符合企業CIS，在某些地方則加入水波效果，提升企業「熱•水•環境」的意象與感受。
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李長榮集團與各事業體整合
集團整合旗下各事業體的前台與後台，內部、外部資源、公開投資訊息整合之Ｅ化系統平台
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攝陽企業股份有限公司
遵從企業設計規範，經過日本二階段審核，採用專用獨立主機、WAF防火牆與弱點掃描、模擬攻擊
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科傳服務 SG Service
取代傳統客製化服務及產品的報價流程，報價單與訂單自動產生、儲值/回饋並使用點數結帳、不同會員身分提供不同服務
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FUJITEC 富士達電梯
日本總公司富士達成立於1948年，在台深耕40餘年，專業的電梯，電扶梯，自動步道的空間移動專家
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太平洋電線電纜
網站為多語系，並且由我們代管海外主機，設計風格以紅色做大量的布局，使畫面更緊扣企業識別
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三菱電梯
日本三菱台灣官網，應用色彩以三菱Logo的紅色為主要應用，並自行調整要顯示的字體大小
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千日綠能｜太陽能線上投資平台
投資線上化，網站串接電廠資料，提供投資客即時查看投資電廠之狀況，還可於會員專區查看交易紀錄
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CLA 丞宇時尚
數位轉型導流商物購買/租賃模式、3重會員身分規劃 、設計師作品平台、產品與 API 虛擬試衣間串接
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響藝｜專屬藝術線上平台
雲端學習系統，學生報名、老師開課、網站招募；學生付網站學費、網站與老師分潤，創造三贏的結果
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幸福電台
線上24小時不斷點播放、程式判斷時間顯示播放的資訊與精采預告、歌單透過API查詢回拋與顯示資訊...
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和風美咖／咖啡獵人
購物車功能、會員帳號管理、免運費設定以及API串接金流、物流、發票與簡訊等功能
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樂天市場活動頁系統
為解決過去線上活動外包製作問題，以自動生成活動頁面系統，讓網站回到自家管理編輯與上架。
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萬代線上扭蛋商務平台
萬代線上扭蛋商務平台，將原本只能線下體驗的活動搬到線上，屬於B2C類型，除此之外亦提供會員管理、線上扭蛋、庫存設定、預購/現貨...
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輔大醫院捐贈專區
後台操作容易，前台流程簡單，並將線上與線下徵信明細整合，讓每一筆用心都能被妥善保存。
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dentsu X 貝立德
網站使用 黑、紅、白 三個顏色作為主色，並以大版面的Banner作為主要視窗畫面，打造豐富的視覺饗宴
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千日綠能｜太陽能線上投資平台
投資線上化，網站串接電廠資料，提供投資客即時查看投資電廠之狀況，還可於會員專區查看交易紀錄
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響藝｜專屬藝術線上平台
雲端學習系統，學生報名、老師開課、網站招募；學生付網站學費、網站與老師分潤，創造三贏的結果
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上海文教基金會
網站重視其空間感，以山巒、飛鳥、蒲公英等遼闊無涯的背景讓網站富含視覺深度。
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恒商置地
妥善規劃版面與文字，是網站主要的功課，合理的加入圖片輔佐文字，讓整體畫面看起來更加豐富
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幸福電台
線上24小時不斷點播放、程式判斷時間顯示播放的資訊與精采預告、歌單透過API查詢回拋與顯示資訊...
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遠信國際資融
OTP簡訊驗證、線上申貸、線上簽名、案件查詢、圖像辨識...提供更加便捷的申貸服務
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和風美咖／咖啡獵人
購物車功能、會員帳號管理、免運費設定以及API串接金流、物流、發票與簡訊等功能
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合一生技股份有限公司
設計思考的不僅是色彩與版面上的規劃，更將目標受眾年紀也一併考量，在資訊展示上以清楚易懂為主。
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澄清綜合醫院
網站串接HIS系統，讓患者可以線上掛號、查詢看診人數、病床是否滿位、醫師是否有停代診…等
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鑽石生技投資股份有限公司
投資組合、新聞消息報導、投資人專區及人力招募的資訊，亦可透過網站的表單與企業聯繫
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羅東博愛醫院
讓所有民眾在醫院網站直接獲得友善資訊，並將線下流程線上化，減少院內人口密集、提升整體效率
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萬芳醫院醫療掛號系統
訴求使用者介面醫病資訊的流程與便利性(醫療資訊掛號系統整合平台)，國際醫療，方便外籍病患就醫
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社團法人台灣愛鄰社區服務協會
線上付款、單次捐款、定期定額捐款、LINE Pay、Apple Pay、活動報名、訂閱電子報...
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輔大醫院捐贈專區
後台操作容易，前台流程簡單，並將線上與線下徵信明細整合，讓每一筆用心都能被妥善保存。
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國泰綜合醫院生殖醫學中心
以溫暖的色調、插畫風格圖案，帶出父母與孩子的氛圍和希望感
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上海文教基金會
網站重視其空間感，以山巒、飛鳥、蒲公英等遼闊無涯的背景讓網站富含視覺深度。
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教育部｜地方青年創生指南
無障礙的架構設計，符合Freego之 A級檢測規範，讓青年創生網站曝光更加友愛無礙！
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外交部北美司｜GCFT
網站為中英雙語系，並且會員有審核機制與VIP的瀏覽限制，可從後台進行編輯設定
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社團法人台灣愛鄰社區服務協會
線上付款、單次捐款、定期定額捐款、LINE Pay、Apple Pay、活動報名、訂閱電子報...
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2021台北燈節
活動網站、觀光傳播局活動，2021七彩八寶燈節活動網站製作。
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微風慈善基金會
虛實合作的認領活動，讓活動客群擴大、不受距離限制，將效益最大化，並整合官方與活動會員資料，使資訊不重複
天矽科技成立於
已結案客戶數
年度維護客戶
Google評論高達
Google 好評
了解為什麼客戶信任天矽
Google 評論高達4.9顆星
天矽科技重視客戶滿意度
我們非常重視客戶滿意度，而國際認可的Google評論，不斷地激勵我們，是我們成長進步的重要指標，天矽希望每個專案客戶，都能享受到最佳體驗的全方位服務。more
天矽科技股份有限公司
新莊區五工路84號
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業主回應 感謝『池勝機械有限公司』呂先生，給天矽團隊業務ruby及設計師白小姐專業服務上的高度肯定，天矽對每位客戶的網站都是相當重視的，能站在客戶立場為客戶規劃並達到客戶的需求，一直是天矽非常重視且專業的工作態度，恭喜池勝網站上架，預祝網站能為池勝帶來更多的商機。
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業主回應 【C.L.A潮牌服飾】，取名源自於以紡織生命絲線為職的希臘女神，創辦人Dida，David 超級創新經營CLA服飾品牌及線上通路，預祝品牌爆紅、業績爆棚 ! 非常感謝妳們的肯定!
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業主回應
感謝【上市櫃公司富林塑膠工業(股票代號:1341富林-KY)】行銷企劃林玉淳 副理對於天矽團隊的效率感到滿意，我們會努力保持這樣的服務熱誠及效率為客戶服務的!感謝!!
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業主回應 非常感謝【上海商業儲蓄銀行文教/慈善基金會】陳品君資深專員對於天矽網頁設計團隊的肯定，我們一樣會繼續努力、更有耐心為貴基金會提供服務喔!感恩!!
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業主回應 特別感謝【明基材料】專案企劃 Penny 對於天矽製作團隊的支持與肯定，合作起來也非常愉快，也謝謝您的大力推薦，天矽一直都是上市櫃企業最好的策略夥伴，也謝謝Penny介紹許多專案給天矽，真心感謝！
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業主回應 感謝跨越分子生物學"Life Science research products"代理商，『勁因科技股份有限公司』資訊部 Bon Sun給予天矽技術團隊高品質專業服務的高度評價，我們會繼續努力的，感恩!!
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業主回應
感謝【輕鬆讀．英語新聞】嘉儀給予天矽五顆星的好評，合作五年來執行大小的專案總是想到天矽感到特別的暖心，專案合作的過程非常愉快，天矽團隊服務客戶的心始終如一，網站提早完成順利上線，恭喜【輕鬆讀．英語新聞】，在疫情的環境下停課不停學期間，給予最好的學習工具，再次感謝您的推薦！
網頁設計全端服務
提供網頁設計全方位服務
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網頁設計
天矽團隊從企業CIS切入，打造符合企業形象的官網，我們也孰悉各種產業商業模式，客製化出友善的/UIUX操作介面。Read more
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資訊安全
承諾資訊安全政策，以指標機構 OWASP TOP 10 為防護基礎，並經過Acunetix 弱點掃描，排除高風險。Read more
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管理者介面設計
天矽信念—管理者絕對是最重要的使用者！因此量身訂做管理者專屬的管理介面，才能簡單管理大量後台資訊。Read more
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網站功能開發
每個企業絕對有獨一無二商業模式，專屬的商品搜尋功能，線上流程客製化開發，才能符合您的實際需求。Read more
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系統整合開發
特殊商務系統開發，整合企業內部資源，串結外部系統功能，透過API串接，達成系統開發整合。Read more
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企業數位轉型
新數位經濟時代來臨，天矽從網頁設計全方位服務出發，協助企業數位化到數位轉型，開創新數位商機。Read more
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SEO服務
承諾製作每個客戶網站，絕對依照W3C結構建立網頁語法，並符合google搜尋引擎最重要14項搜尋規則。Read more
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主機伺服器
根據網站流量大小、受眾區域、資訊安全、備份機制、災難回復等，協助客戶選擇最佳主機建置方案。Read more
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數據蒐集
蒐集Google GA4數據分析報表,配合專業Salesforce等商業數據公司，找出潛在消費者的喜好及行為模式。Read more