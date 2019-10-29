









公司在決定針對新開發的APP—「輕鬆讀‧英語新聞」製作網站後，沒有多想，就直接委託給天矽科技為我們建置官網。原因無他，只因為過去張維英文的官網正是天矽科技所建置，美觀又好用，多年來的維運狀況也非常良好，因此無庸置疑地就是找天矽製作。

從網頁風格與溝通，業務廖美華小姐總是耐心傾聽我們的需求，且迅速就能抓到我們想要的風格，因此美術設計上，完全沒有辜負我們的期待，一次就讓老闆點頭通過。而過程中的修改、頁面溝通以及後台設計等，只要反映問題，一定迅速修改或排除，讓客戶無從挑剔，只有滿意！這真的很不簡單。

非常推薦天矽，如果有製作網頁需求，從一開始的洽詢，他們就像一個專業的顧問一樣，非常樂意為客戶解決疑難，進而才是談合作細節，真的是很棒的合作經驗。