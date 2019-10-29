TSG Portfolio

網頁設計作品

精選各行各業代表性網站作品

Read more

Information Security

資訊安全

承諾通過資安檢測排除高中風險

Read more

精選作品

獨家的網站需求規劃

more
more
more
more
more
more
more
more

天矽科技成立於

1890
網頁設計全方位服務公司

已結案客戶數

3000
※客戶數從創立時間1996年至今來統計

年度維護客戶

0
※客戶數2023年最新統計數據

Google評論高達

0
※請點擊查看Google評論詳情

Google 好評

了解為什麼客戶信任天矽

Google 評論高達4.9顆星
開啟

Google 評論高達4.9顆星

天矽科技重視客戶滿意度

我們非常重視客戶滿意度，而國際認可的Google評論，不斷地激勵我們，是我們成長進步的重要指標，天矽希望每個專案客戶，都能享受到最佳體驗的全方位服務。

more
關閉Icon

天矽科技股份有限公司
新莊區五工路84號

4.9
  • Eartha Fan (范亦昕)

    我司企業品牌網站今年度有大改版的需求，在高層高壓逼迫下，要求在非常短的時間內要重新製作新的網站，各方詢價與評估後找了天矽團隊。
    主要考量層面是技術專業、組織規模以及售後維護的狀況。
    過往合作過的廠商，許多都是小型網站公司，整間公司只有四五個人，雖然有一定技術，但在比較大的案子下，很難全心全意投入處理此專案，反而導致很多細節的疏忽。這次專案天矽科技則是協助組成了專案小組，全力支援此次非常急迫的高難度案子。專案Hank、設計師Mindy以及工程師Amy，都非常落實溝通。前期的規劃到後期的細部調整，基本上都非常有條理且詳實記載每一次的溝通細節，配合上非常讓人放心。
    天矽對於上市上櫃企業也都非常熟悉，因此企業網站基本的需求，不需要多做說明，團隊基本上都會先幫我們想到。當然再搭配我們自己提出的需求，經整合後更能端出好品質的網站。
    總之是個讓人很放心的團隊，也因天矽的協助讓我司今年度順利推出企業新網站（也讓我安全下庄XD）。
  • Michelle Tsai

    累積26年的實力真的不是廣告詞而已...
    專案經理Hank、設計師Mindy與工程師Amy, 技術長及客服張小姐, 高度專業並且配合度極高, 什麼天馬行空的想法都可以幫你實現! 有時風格與想要的功能, 只能意會但很難用言語準確表達, 但是天矽的團隊都能精準的抓到我們要的效果, 這點, 在專案工作期間感受很深刻, 也讓我們公司的工作團隊輕鬆不少。
    後段的工作與測試, 所有的更新與修正都快速積極, 遇到各種限制也能迅速的提出對策解決, 這樣的工作夥伴合作起來真是輕鬆愉快有效率!
    謝謝天矽, 日後還有網頁需求, 絕對還是我的首選!
  • 池勝

    很感恩遇到一家這麼棒及細心的一家網頁設計公司「天矽科技股份有限公司」他們在一開始透過多次的溝通討論想法及細心了解客戶公司經營之方向藍圖，一步一步討論去繪製出客戶所需要之藍圖網頁，讓客戶在後須行銷及經營客戶群方向變得輕鬆許多，特別感謝rudy姊及設計白小姐的幫忙
    讓網頁變得很專業，這是一個很棒及用心的團隊，真心感恩
    未來有需要網頁規劃設計可以透過rudy姊 協助幫忙喔 細心看得到 品質能保證
    業主回應 感謝『池勝機械有限公司』呂先生，給天矽團隊業務ruby及設計師白小姐專業服務上的高度肯定，天矽對每位客戶的網站都是相當重視的，能站在客戶立場為客戶規劃並達到客戶的需求，一直是天矽非常重視且專業的工作態度，恭喜池勝網站上架，預祝網站能為池勝帶來更多的商機。
  • CLA

    非常感謝天矽科技股份有限公司專案Mike經理，技術長James，設計組長宛萱以及工程Tim組長細心認真的服務與協助！ 因為有您們的出眾能力，才能誕生出這麼棒的網站！
    業主回應 【C.L.A潮牌服飾】，取名源自於以紡織生命絲線為職的希臘女神，創辦人Dida，David 超級創新經營CLA服飾品牌及線上通路，預祝品牌爆紅、業績爆棚 ! 非常感謝妳們的肯定!
  • tw fulin

    感謝天矽團隊專案陳經理 課服張經理 工程師 : AMY經理 收到公司修改網頁需求立刻處理，並透過討論有效率的解決公司需求，再次感謝幫忙與協助！

    業主回應

    感謝【上市櫃公司富林塑膠工業(股票代號:1341富林-KY)】行銷企劃林玉淳 副理對於天矽團隊的效率感到滿意，我們會努力保持這樣的服務熱誠及效率為客戶服務的!感謝!!

  • 陳品君

    委託網頁設計，從洽談、設計、完工、上線，團隊專業有耐心，主動告知進度，清楚明確。再次謝謝工作團隊：: 專案經理:Mike經理 設計師(組長) :Natalie 工程師 : AMY經理。

    業主回應 非常感謝【上海商業儲蓄銀行文教/慈善基金會】陳品君資深專員對於天矽網頁設計團隊的肯定，我們一樣會繼續努力、更有耐心為貴基金會提供服務喔!感恩!!
  • Tsai Penny

    感謝Hank, Mindy ,Natalie, 小游及張小姐! 在專案過程中，能夠透過內部團隊的溝通協調為客戶提供最佳的解決方案，耐心且即時的回答客戶的所有問題，是值得信任的合作夥伴!
    業主回應 特別感謝【明基材料】專案企劃 Penny 對於天矽製作團隊的支持與肯定，合作起來也非常愉快，也謝謝您的大力推薦，天矽一直都是上市櫃企業最好的策略夥伴，也謝謝Penny介紹許多專案給天矽，真心感謝！
  • 李文宜

    非常感謝務設計團隊的工程部AMY經理及資深專案陳經理和James技術長 ，順利解決系統遇到的狀況，信件來往及通訊過程中都很親切，在此推薦給有需要的人，能夠一同享受高品質服務！
    業主回應 感謝跨越分子生物學"Life Science research products"代理商，『勁因科技股份有限公司』資訊部 Bon Sun給予天矽技術團隊高品質專業服務的高度評價，我們會繼續努力的，感恩!!
  • 輕鬆讀英語新聞

    公司在決定針對新開發的APP—「輕鬆讀‧英語新聞」製作網站後，沒有多想，就直接委託給天矽科技為我們建置官網。原因無他，只因為過去張維英文的官網正是天矽科技所建置，美觀又好用，多年來的維運狀況也非常良好，因此無庸置疑地就是找天矽製作。
    從網頁風格與溝通，業務廖美華小姐總是耐心傾聽我們的需求，且迅速就能抓到我們想要的風格，因此美術設計上，完全沒有辜負我們的期待，一次就讓老闆點頭通過。而過程中的修改、頁面溝通以及後台設計等，只要反映問題，一定迅速修改或排除，讓客戶無從挑剔，只有滿意！這真的很不簡單。
    非常推薦天矽，如果有製作網頁需求，從一開始的洽詢，他們就像一個專業的顧問一樣，非常樂意為客戶解決疑難，進而才是談合作細節，真的是很棒的合作經驗。

    業主回應

    感謝【輕鬆讀．英語新聞】嘉儀給予天矽五顆星的好評，合作五年來執行大小的專案總是想到天矽感到特別的暖心，專案合作的過程非常愉快，天矽團隊服務客戶的心始終如一，網站提早完成順利上線，恭喜【輕鬆讀．英語新聞】，在疫情的環境下停課不停學期間，給予最好的學習工具，再次感謝您的推薦！

網頁設計全端服務

提供網頁設計全方位服務

網頁設計
網頁設計

網頁設計

天矽團隊從企業CIS切入，打造符合企業形象的官網，我們也孰悉各種產業商業模式，客製化出友善的/UIUX操作介面。

Read more
資訊安全
資訊安全

資訊安全

承諾資訊安全政策，以指標機構 OWASP TOP 10 為防護基礎，並經過Acunetix 弱點掃描，排除高風險。

Read more
管理者介面設計
管理者介面設計

管理者介面設計

天矽信念—管理者絕對是最重要的使用者！因此量身訂做管理者專屬的管理介面，才能簡單管理大量後台資訊。

Read more
網站功能開發
網站功能開發

網站功能開發

每個企業絕對有獨一無二商業模式，專屬的商品搜尋功能，線上流程客製化開發，才能符合您的實際需求。

Read more
系統整合開發
系統整合開發

系統整合開發

特殊商務系統開發，整合企業內部資源，串結外部系統功能，透過API串接，達成系統開發整合。

Read more
企業數位轉型
企業數位轉型

企業數位轉型

新數位經濟時代來臨，天矽從網頁設計全方位服務出發，協助企業數位化到數位轉型，開創新數位商機。

Read more
SEO服務
SEO服務

SEO服務

承諾製作每個客戶網站，絕對依照W3C結構建立網頁語法，並符合google搜尋引擎最重要14項搜尋規則。

Read more
主機伺服器
主機伺服器

主機伺服器

根據網站流量大小、受眾區域、資訊安全、備份機制、災難回復等，協助客戶選擇最佳主機建置方案。

Read more
數據蒐集
數據蒐集

數據蒐集

蒐集Google GA4數據分析報表,配合專業Salesforce等商業數據公司，找出潛在消費者的喜好及行為模式。

Read more
more
ID：@323foylw